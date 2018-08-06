"Barışa Yelken" sergisi açıldı

Dört kadın yelkencinin dünyaya barış mesajı vermek için yola çıkıp 44 günde tamamladığı "Doğu Akdeniz-Kıbrıs Barış Seyri"nde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.
Ekipte yer alan şehir plancısı Şule Kükrer'n çektiği fotoğraflarla hazırlanan "Barışa Yelken" isimli sergi, Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde beğeniye sunuldu.
Beş bine yakın fotoğraf arasından 47'sini sergilediklerini belirten Şule Kükrer, gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin, gerçekleştirilen seyrin görsel belleğini oluşturduğunu söyledi.
Kükrer, "Fotoğraflardan bazılarının altında kısa notlar var. Denizciliğin kendine has bir yaşam tarzı, ritüeli var. Ben bunu yaşamayı seviyorum." dedi.
Ekibin yaşadığı güzel anların ve zorlukların fotoğraflarla anlatıldığı sergi, 9 Ağustos'ta sona erecek.
- "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri"
Kendilerine "Deniz Tutkusu Seyirde" adını veren 4 kadın yelkenci Neşe Hasipek, Ceyda Güleçyüz, Şule Kükrer ve Ferda Volkan, 19 Mayıs'ta Bodrum ilçesinden "Doğu Akdeniz - Kıbrıs Barış Seyri"ne çıkmıştı.
Ekip, "Tutku mm" isimli 13 metrelik yelkenli tekneyle yaklaşık bin 400 millik yolculuklarını 1 Temmuz'da Bodrum Marina'da tamamlamıştı. Barış seyrinde farklı noktalarda 28 kadın, yolcu olarak ekibe eşlik etmişti.
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