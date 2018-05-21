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'Barışın polisi' Diyarbakır'da gençler ve çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'de farklı kentlerde 30 yıldan beri terör ve istihbarat birimlerinde görev yapan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olup, sanatsal faaliyetleri ile bilinen ve halk arasında 'barışın polisi' olarak adlandırılan Ahmet Sula, Diyarbakır'da çocuklar ve gençlere sanatı anlatmak üzere kültür merkezinde bir konferans verdi.

'Barışın polisi' Diyarbakır'da gençler ve çocuklarla buluştu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE'de farklı kentlerde 30 yıldan beri terör ve istihbarat birimlerinde görev yapan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olup, sanatsal faaliyetleri ile bilinen ve halk arasında 'barışın polisi' olarak adlandırılan Ahmet Sula, Diyarbakır'da çocuklar ve gençlere sanatı anlatmak üzere kültür merkezinde bir konferans verdi.
Ahmet Sula, Güneydoğu programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Sula, ilk durağı olan kentte, 700 çocuk ve gençten oluşan grupla buluştu. Yurt içi ve dışında çok sayıda sergi açan Sula, sanatını bu kez Diyarbakırlılara düzenlediği konferansta sergiledi. Çocuklar için tiyatro, gençler için müzik ve bazı yetişkin gruplar için de resim sergisini anlatan Sula, programına katılanları kendine hayran bıraktı.
Ziyaretiyle ilgi olarak konuşan Sula, genellikle olumsuz olaylarının yansıtıldığını ve bu ön yargıları kırmak için ise seminer, eğitim ve konferans verdiğini söyledi. Sula,"Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevliyken bir toplantıya gelmiştim. Bu şehrin ne kadar mukaddes olduğunu anladım. Bilgileri öğrenince bu kez sevgim artmaya başladı. Diyarbakır'da terörden mağdur olan kişiler çok fazla. O yüzden burada bunu hissedince buradaki gençlerle bu mübarek ramazan ayında buluştum. Bugünün zemini 4 yıl önce atıldı aslında. Gençler zannettikleri ile hakikati ayırt etmelidir" dedi.
'DİYARBAKIR İÇİN GENÇLER YETİŞECEK'
Diyarbakır için bir hayırseverin kalıcı bir yardımda bulunması çabalarının olduğunu ve bu sayede destek olarak gençlerin yetişmesinde önemli rol oynayacağını dile getirdi. Sula, "İyi bir sanatçı olmak için, sanatçı ustanı geçeceksin ama kendini de geçecek bir usta yetiştirmeliyiz. Bu sebeple Diyarbakır'da Terörle Mücadele ekipleriyle görüşüyorum. Gençler için güzel işler yetiştirmek için" diye konuştu.
Diyarbakır'daki programının ardından Sula, bölgedeki kentlerini sırayla gezerek öğrenciler ve yetişkinlerle bir araya gelecek.

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'Barışın polisi' Diyarbakır'da gençler ve çocuklarla buluştu'Barışın polisi' Diyarbakır'da gençler ve çocuklarla buluştu

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