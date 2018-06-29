Barista olmak için sıraya girdiler

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sıhhi tesisattan cilt bakımına, aşçılıktan kuyumculuğa kadar 142 meslek dalında ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler beceri sınavında ter döküyor. Son dönemin en cazip mesleklerinden biri de gelişen kahve kültürünün etkisiyle 'barista'lık (kahveyi hazırlayan ve sunan kişi) olurken; iş garantili 6 aylık eğitimin ardından sınavda başarılı olanlar, istihdama katılmanın mutluluğunu yaşıyor. İzmir'de 1983 yılından beri çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri veren İzmir Meslek Eğitim Merkezi, belgesini almak isteyen 3 bin 51 kişiye sınav açtı. Her meslek için yaklaşık 12 ayrı sınava giren adaylar, beceri sınavlarından aldıkları puana göre belge almaya hak kazandı. En fazla kurs başvurusunun tesisat teknolojisi, cilt bakımı, güzellik, aşçılık ve pastacılıkta yapıldığını belirten İzmir Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yılmaz, piyasanın ise asansör sistemleri, kaynakçılık ve servis elemanlarına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Yılmaz şöyle konuştu:

"Bazı sektörlerde çok fazla eleman ihtiyacı yaşanıyor. İŞKUR ile yapılan kurslarımız istihdam garantili. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde elinde ustalık belgesi olmayan hiç kimse çalıştırılamıyor. Çalıştırırsa işverenler cezalandırılıyor. İş sağlığı güvenliği kanununa göre bazı işlerde çalışacakların muhakkak elinde mesleki yeterlilik kurumundan aldığı belge bulunmalı. Yüksek lisans, hatta doktora yapmış kişiler bile mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuru yapıyor. Şu anda çalışan ama mesleğinden sıkıldığı için değiştirmek isteyen yada kendisini geliştirmek isteyenler de gelip sınava girebiliyor." YILDA İKİ SINAV Her sınavda 2 komisyon üyesi ve 2 oda temsilcisi ile birlikte 1 kameramanın bulunduğunu anlatan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği sınav kriterlerine göre puanlama yapıldığını söyleyerek, "Puan ortalamasına göre beceri sınavından aldıkları not sisteme girer ve başarılı olanlara belgeleri verilir. Bakanlığın çalışma takvimine göre bu sınav yılda 2 kez yapılıyor. Ama 10 öğrenci başvuru yaptığında yeni sınav açıyoruz" dedi.