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Bariyerlerden atlayan genç kıza taksi çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

UNKAPANI Köprüsü üzerinde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza taksi çarptı.  Kaza saat 18.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü üzeri Fatih istikametinde meydana geldi.

Bariyerlerden atlayan genç kıza taksi çarptı

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
UNKAPANI Köprüsü üzerinde bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza taksi çarptı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü üzeri Fatih istikametinde meydana geldi. Ercan Üzüm yönetimindeki 34 TEK 30 plakalı taksi, bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aysu Dündar'a (17) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Dündar'ı hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Bariyerlerden atlayan genç kıza taksi çarptıBariyerlerden atlayan genç kıza taksi çarptıBariyerlerden atlayan genç kıza taksi çarptıBariyerlerden atlayan genç kıza taksi çarptı

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