Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde bariyerlere çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan A.A. idaresindeki 06 AGF 243 Plakalı otomobil Akdağmadeni İlçesi Alicik Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajı dönmeyerek bariyerle çarptı. Kazada ağır yaralanan A. A. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!
Son dakika! Ömer Halisdemir davasında istenen ceza belli oldu
Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!
O ülkede herkes bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bu da palalı ayin! Ritüelden sonra 'kurşun geçirmez' oluyorlar
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum