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Bariyerlere çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde bariyerlere çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan A.A.

Bariyerlere çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde bariyerlere çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan A.A. idaresindeki 06 AGF 243 Plakalı otomobil Akdağmadeni İlçesi Alicik Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajı dönmeyerek bariyerle çarptı. Kazada ağır yaralanan A. A. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bariyerlere çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

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