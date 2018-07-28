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Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki kazada aynı aileden bir bebek öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı kazada aynı aileden bir bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında Feyzullah Soyeşik'in kullandığı 38 TZ 185 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak alev aldı.

Araçta bulunan 1 yaşındaki Almina Soyeşik, camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü, Mürüvvet Mutlu ve Kaan Çınar Soyeşik, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki yangın, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bebeğin cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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3 yaralı Afyonkarahisar’da kaza: 1 ölü

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