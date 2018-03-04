Bariyerlere çarpan otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Konya'da otomobilin bariyerlere çarparak alt geçide düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Havvanur Eda Çamurcu idaresindeki 32 PC 885 plakası otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidi girişindeki bariyerlere çarptı. Otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada sürücü Çamurcu ile araçta bulunan Yasemin ve Elif Bulut yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil, polis ekiplerinin incelemeleri sonrası çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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