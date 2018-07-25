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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çaptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kırmacı(25) öldü, 1 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çaptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Onur Kırmacı(25) öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Ergene- Çerkezköy TEM otoyolu ayrımında meydana geldi. Onur Kırmacı yönetimindeki 34 KP 0985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Kırmacı, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Osman Özdem de yaralandı. Özdem, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırmacı'nın cesedi ise Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kaza yerinden detaylar
-Takla atan otomobil
-Polis ve jandarma ekiplerini çalışması
-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

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