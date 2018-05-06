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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş K. idaresindeki 34 KP 8249 plakalı otomobil, Pendik Köprüsü girişinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Savaş K'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık personeline teslim edilen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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