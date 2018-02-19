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Bariyerlere çarptı, Cumhurbaşkanlığı korumaları alarma geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'A' protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Bariyerlere çarptı, Cumhurbaşkanlığı korumaları alarma geçti!

Alınan bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hasar gören bariyerin bir bölümü yol kenarına savruldu.

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Güvenlik noktasındaki görevlilerin "Dur" ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü Doğan Erdal F, polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarınca gözaltına alındı.

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Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken Külliye'nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.

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İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F.'nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Atatürk Orman Çiftliği

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Tayyipi korku aldı sonu geldi ölümden kaçış yok tayyip efendi
yok ya öylemi....daha çok beklersiniz....
@karanlikadam_2018 ancak cenabı ALLAH verdıgı canı alır sen merak etme belkı sen belkı ben daha önce ölecegiz ölüm korkusuyla yaşamak erdemliktir ama sende o yok cünkü adam gibi adam degilsin
@karanlikadam_2018 lan gerizekali beyinsiz tedbir alinmis taayyip agzina sicsin senin
nolmuş ulan kaza olduysa allah belanızı wersin vatan hainleri
Bu ne korku ya ??????
Önce adamın derdi nedir neden içti diye sormak yerine. direk gözaltı :) yaz cezayı gönder
iyiki öldürmemişler
derdini tasasını boşver o çarptığı bariyer senin ailenle çoluğunla çocuğunla gittiğin bir araç ta olabilirdi kaldırımda yürürken seni de bulabilirdi alkollü araç kullananlara çok çok ağır cezalar verilmeli ki başka insanların canı acımasın artık
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