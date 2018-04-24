BARKOZDER’DEN Akın’a teşekkür plaketi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Kozcağız ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Kültür, Eğitim, Spor, Sanat ve Kalkınma Derneği ( BARKOZDER ) tarafından düzenlenen Dayanışma Gecesi programına katıldı.

Programda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği çok önemli. Bende 7 yılımı İstanbul’da geçirdim. O yıllarda İstanbul’da Bartınlı bulmak çok zordu. O dönem İstanbul’da yaşayan Bartınlılardan bir tanesi olarak bu özlemi çekiyorduk. Artık görüyorum ki başta Anakara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde derneklerimiz var. Birlik ve beraberliğin sağlanması adına bu çok önemli bir konu. Kurulan bu derneklerinde birlik ve beraberliğin pekiştirmesi açısında çeşitli etkinlikler yapması gerekiyor. Ben bu gecenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi önümüzde bir seçim var. Bu seçimin Türkiye’nin bekası, dimdik ayakta durması, birlik ve beraberliği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemi içerinden ve dışarıda bir çok düşmanı var. Böyle bir süreçte BARKOZDER bu akşam birlik ve beraberlik sağlamak adına güzel bir etkinlik düzenledi. STK’ların bunu yapması gerekiyor. Biz derneklerimizin de milletimizin de emrine amadeyiz“ dedi.

Programda BARKOZDER’e vermiş olduğu desteklerden dolayı BARFED Başkan Vekili Adem Çukur tarafından Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’a plaket takdim edildi. Gece Halk Eğitim Müdürlüğü, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri ve Bartın Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri ile son buldu.