HABER

Barlak’tan Ümraniyespor maçı öncesi taraftara çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 08:57 | Son Güncelleme

B.B.

Barlak’tan Ümraniyespor maçı öncesi taraftara çağrı

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, Ümraniyespor maçı öncesinde taraftara seslendi.
Spor Toto 1. Lig’de 29. haftada Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da kritik maça iddialı hazırlanıyor. Zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ile oynayacakları maçtan alacakları galibiyetin Play-Off yarışında kendilerine büyük bir moral ve avantaj sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, taraftarı maça davet ederek, “Büyük Erzurumspor taraftarlarına sesleniyorum. Cumartesi günü İstanbul’daki bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayalım. Kocaeli’nden Bursa’ya kadar çevre illerdeki bütün Erzurum sevdalıları tribünleri doldurur, futbolcularımız arkalarında bu gücü hissederse, sahadan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz oluruz. Bu zorlu maçta alacağımız 3 puanla kalan haftalara büyük bir moral ve güçle girer, Play-Off yolunda önemli bir virajı geçmiş oluruz” diye konuştu.
Kalan 6 maçın tamamını kazanacak güçleri olduğuna dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, “Bu büyük camiaya Süper Lig yakışır. İyi oynadığımız maçlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Matematiksel olarak devam etse de ilk 2 şansımız çok zor. Ama Play-Off biletini alıp bu maçların ardından Süper Lig özlemine son vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İlk etapta önümüzde 6 final maçı var ve önce Ümraniye engelini aşmalıyız. Taraftarımızla kenetlenirsek bunu başarırız” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! Skandal görüntüler...

FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! Skandal görüntüler...

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Facebook'ta rezalet! Engelli çocuğa korkunç taciz tuzağı

Facebook'ta rezalet! Engelli çocuğa korkunç taciz tuzağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.