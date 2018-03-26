Barlak’tan Ümraniyespor maçı öncesi taraftara çağrı

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, Ümraniyespor maçı öncesinde taraftara seslendi.

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftada Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da kritik maça iddialı hazırlanıyor. Zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ile oynayacakları maçtan alacakları galibiyetin Play-Off yarışında kendilerine büyük bir moral ve avantaj sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, taraftarı maça davet ederek, “Büyük Erzurumspor taraftarlarına sesleniyorum. Cumartesi günü İstanbul’daki bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayalım. Kocaeli’nden Bursa’ya kadar çevre illerdeki bütün Erzurum sevdalıları tribünleri doldurur, futbolcularımız arkalarında bu gücü hissederse, sahadan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz oluruz. Bu zorlu maçta alacağımız 3 puanla kalan haftalara büyük bir moral ve güçle girer, Play-Off yolunda önemli bir virajı geçmiş oluruz” diye konuştu.

Kalan 6 maçın tamamını kazanacak güçleri olduğuna dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, “Bu büyük camiaya Süper Lig yakışır. İyi oynadığımız maçlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Matematiksel olarak devam etse de ilk 2 şansımız çok zor. Ama Play-Off biletini alıp bu maçların ardından Süper Lig özlemine son vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İlk etapta önümüzde 6 final maçı var ve önce Ümraniye engelini aşmalıyız. Taraftarımızla kenetlenirsek bunu başarırız” dedi.