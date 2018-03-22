Baro Başkan Er:

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, avukatlar için yenilik oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan avukat Tansu Meral, yemin edip cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Ali Er’den aldı.

Baro Odasında düzenlenen törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, baro olarak vatandaşların yasal konularda hak kaybına uğramamaları için avukatsız iş yapmamaları gerektiği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla, billboardlar aracılığı ile başlatmış oldukları farkındalık çalışmasına dikkat çekti. Er, "Mersin Barosu olarak billboardlar için hiçbir ücret ödemeden, farkındalık çalışmamızın billboardlarda yer almasında maddi destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Baromuzun farkındalık çalışması 1 ay boyunca kentimizin önemli noktalarında yer almaya devam edecektir. Amacımız, toplumda farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı avukatlarımıza yönlendirip, onların hak kaybına uğramalarının önüne geçmektir” dedi.

Mersin Adliyesi 4. katta yeni açmış oldukları kütüphaneye yeni kitaplar temin ettiklerini ve barkod sistemiyle avukatların istedikleri kitapları rahatlıkla bulabileceklerinin bilgisini veren Er, günde 30 avukatın kütüphaneye gelerek çalışmalarını yapmalarından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Mersin Barosu Avukatlık Ofisleri Projesi kapsamında ofis açmak isteyip de açamayan avukatlar için baronun sosyal tesisleri içerisinde açmış oldukları avukatlık ofisinden faydalanmak isteyen 10 avukatın başvuru yaptığını, ancak baronun bu imkanından daha fazla avukatın faydalanmasını beklediklerini dile getiren Er, avukatlık ofislerinin açılışını çok yakında meslektaşlarıyla birlikte yapacaklarını söyledi.

Er, mesleğe ilk adımı atan meslektaşını tebrik ederek, kendisine meslek hayatında başarı dileklerinde bulundu.