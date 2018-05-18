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Barolardan 24 Haziran'da her okula bir avukat

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

ON ALTI ilin baro başkanlıklarından yapılan ortak açıklamayla, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde her okulda bir avukat görevlendirileceği duyuruldu.

Barolardan 24 Haziran'da her okula bir avukat

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ON ALTI ilin baro başkanlıklarından yapılan ortak açıklamayla, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde her okulda bir avukat görevlendirileceği duyuruldu.
Ankara Barosu ev sahipliğinde dün 16 il baro başkanının katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, ülkenin baskın erken seçim kararıyla daha önce benzeri yaşanmamış yeni bir seçim sürecine girdiğini söyledi. Balkan, "OHAL koşulları altında ve Seçim Kanunu'ndaki son değişikliklerle 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, vatandaşlarımızın seçim süreçlerine güvenlerini kaybettiklerini, hatta sandık görevlilerinin dahi kanun değişikliklerini yorumlamakta zorlandıklarını, vatandaşların seçme haklarını özgürce kullanmak konusunda haklı endişeleri olduğunu görüyoruz. Bu nedenlerle her seçimde olduğu gibi ama bu kez çok daha etkin bir katkı sunmak üzere 'Her ilde, her okula bir avukat' hedefiyle sandık güvenliği konusunda, 'Sensiz Olmaz Hareketi' ile birlikte çalışma yapmaya başladık" diye konuştu.
Bu kapsamda ilk toplantının dün Ankara Barosu'nda yapıldığını belirten Balkan, toplantıya 16 baro başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşlarının katıldığını kaydetti. Balkan, Ankara Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Muğla, Aydın, Adana, Gaziantep, Düzce, Bilecik, Trabzon, Ordu, Amasya, Şanlıurfa ve Denizli barolarının başkanları ya da temsilcilerinin hazır bulunduğunu söyledi. Diyarbakır, Bingöl, Van, Sakarya, Burdur, Isparta, Çorum, Kırşehir, Kütahya ve Rize barolarının ise mazeretli oldukları toplantıya için katılamadığını da belirten Balkan, toplantıda, seçim güvenliği eğitiminin nasıl yapılacağı, hangi illerin seçim güvenliğinde şaibeleri daha çok yaşadığı ve her okula bir avukat görevlendirilmesinin yöntemlerinin tartışıldığını kaydetti.
SIRADA İSTANBUL VE DİYARBAKIR VAR
İkinci toplantının 22 Mayıs Salı günü İstanbul'da yapılacağını belirten Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, "Toplantıyla tüm baro başkanlarına Seçim Güvenliği Eğitimcileri Eğitimi verilmesi ve bu suretle baro başkanlarının kendi illerinde meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunması amaçlanıyor. Seçim güvenliği konusunda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm barolara ve meslektaşlara destek olmak ve ortak yapılabilecek çalışmalar için 29 Mayıs'ta Diyarbakır'da yine tüm baro başkanları ile toplantı yapılarak seçim güvenliğinin birlikte sağlanması konusunda destek olunması kararlaştırıldı" diye konuştu.

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