"Barter ve farklı modellerle ihracat katlanarak artar"

Bu durumun hem devir hızını hem de talebi düşürdüğünü aktaran Kaan, "İlaveten, inşaat sektöründe girdi maliyetlerinin önemli ölçüde kurdan etkilenmesi ve iş gücü maliyetlerinin de yüksek olması, bu kez konut arzında şişme yaratıyor. Belki de lokomotif sektörümüz doyma noktasına gelmektedir. Bu durumun çok daha ayrıntılı bir analize tabi tutulması gerektiğini düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

- "Türkiye, esaslı bir büyüme ortalamasına ulaştı"

Özel sektörün içinde büyük ölçekli firmaların döviz borçlarının yüzde 75'inin yurt dışı borçlanmayla her halükarda karşılayacağını düşündüğünü belirten Kaan, bu işin üstesinden gelebileceklerini, ancak diğer dövizle borçlanan orta ve küçük işletmelerin bu işten etkilenebileceğini söyledi.

Abdurrahman Kaan, ihracata dayalı kısımda Eximbank'ın bütçesinin artırılmasıyla birlikte onların da rahatlatılmasının söz konusu olduğunu ifade etti.

Kaan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele kapsamında talebi kısmak yani mücadeleyi arz değil de, talep yönlü yapmak ne kadar doğrudur bilemiyorum. Talebi sıkıştırmak her sektörde ya da her dönemde geçerli bir çözüm olmayabilir. Bakın mesela bugün turizm sektöründe yüzde 100 doluluk var. Bu talebi kısamazsınız. Sonraki süreçte bizim standart Kurban Bayramı dönemi var, okul öncesi ve sonrası var. Bugün Türkiye, esaslı bir büyüme ortalamasına ulaştı ve her dönem bu ivmeyi koruyor. Ekonomiyi soğutmak adına kalkıp piyasayı sıkıştıracak tedbirlere başvurursak virajlı bir yolda aniden frene basmış gibi bir etki verebilir. Oysa virajlarda yavaşça hız kesmek daha güvenli olabilir."