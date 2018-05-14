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Bartholomeos'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde doğan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 1946-1952 yılları arasında öğrenim gördüğü Rum İlkokulu'nda düzenlenen ve öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykelin açılış törenine katıldı.

Bartholomeos'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konuldu

Mustafa SUİÇMEZ- Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde doğan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 1946-1952 yılları arasında öğrenim gördüğü Rum İlkokulu'nda düzenlenen ve öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykelin açılış törenine katıldı.
Bir dizi ziyaret ve tören için özel uçakla Gökçeada'ya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, doğduğu köy olan Zeytinliköy'de düzenlenen törene katıldı. Bartholomeos burada, 1946-1952 yılları arasında da ilkokul eğitimi aldığı Rum İlkokulu'nda Mimar Fulin Muslubaş Güzeldere ve Helkeltraş Pınar Cauoki tarafından hazırlanan ve kendisinin öğrencilik yıllarındaki halinin tasvir edildiği heykel ve patrikliğinin 25’inci yılını simgeleyen madalyonun açılışını gerçekleştirdi.
Törene, Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan Ana Muhalefet Partisi olan Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis'in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı İşadamı Teodoros Angelopulos ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Bartholomeos, Gökçeada'nın gönlünde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirterek, "Değerli Güzeldere ve Cauoki, memleketimiz Gökçeada'ya kazandırdığınız eserler bizleri duygulandırmaktadır. Önce eski günlerin güzelliğini hatırlatan çeşmeyi yaptırdınız. Şimdi de okulumuzun önünde bizlerin çocukluk yaşlarındaki halini tasvir eden bu güzel heykeli. Kitaplar o yaşlardan itibaren en iyi dostumuz olmuş. Ve bu alışkanlık bu yaşımızda bile aynen devam etmektedir. Biz bu köyden çıktık. Bu okulda okuduk. Ve dünyanın engin sularına burada bu mütevazi eğitim kurumunda edindiğimiz bilgilerle açıldık. Heykelimizin okuduğumuz ilkokulun önünde yerleştirilmesini çok anlamlı bulmaktayız. Dileğimiz bu güzel eserin çocuklarımıza her zaman okumanın ve önemini işaret ederek insanlığa faydalı gençlerin yetişmesine katkı sunmasıdır. Çok çok teşekkür ederiz” dedi.
Bartholomeos konuşmasının ardından, törene katılanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bartholomeos'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konulduBartholomeos'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konulduBartholomeos'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konulduBartholomeos'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konuldu

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