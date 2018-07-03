Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Bartın'da sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkiinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı'na giren yunusu gördü.
İşçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı. Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus denize ulaştırıldı.
DHA
İstanbul Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı polisler ve gözaltılar var
115 çocuk skandalında şoke eden savunma! Suçu FETÖ'ye attı
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?
Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum