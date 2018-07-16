Bartın için kuvvetli yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Bartın, Amasra ve Kurucaşile'de kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü yağışların Bartın il merkezi, Amasra ve Kurucaşile çevrelerinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yıldırım ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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