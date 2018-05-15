Bartın iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Karadeniz'in batısındaki Bartın doğusundaki illerden daha geç sahura kalkacak ve iftar açacak. Bunun için Bartınlılar kendi illerinin Ramazan imsakiyesine bakarak kaçta sahura kalkmaları yani imsak vaktini ayrıca oruç açacakları iftar vaktini merak ediyorlar. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bartın'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bartınlılar saat kaçta kalkacaklar?

Bartın için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bartın ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BARTIN 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:35 05:24 12:53 16:49 20:11 21:51 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:23 12:53 16:49 20:12 21:53 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:32 05:22 12:53 16:49 20:12 21:55 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:30 05:21 12:53 16:49 20:13 21:56 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:29 05:20 12:53 16:50 20:14 21:58 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:27 05:19 12:53 16:50 20:15 21:59 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:26 05:18 12:53 16:50 20:16 22:00 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:24 05:18 12:53 16:51 20:17 22:02 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:23 05:17 12:54 16:51 20:18 22:03 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:22 05:16 12:54 16:51 20:19 22:05 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:21 05:15 12:54 16:52 20:20 22:06 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:19 05:15 12:54 16:52 20:21 22:08 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:18 05:14 12:54 16:52 20:22 22:09 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:17 05:14 12:54 16:52 20:23 22:10 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 05:13 12:54 16:53 20:23 22:12 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 05:13 12:54 16:53 20:24 22:13 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:14 05:12 12:54 16:53 20:25 22:14 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:13 05:12 12:55 16:54 20:26 22:15 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:12 05:11 12:55 16:54 20:26 22:16 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:11 05:11 12:55 16:54 20:27 22:17 21 05 Haziran 2018 Salı 03:10 05:10 12:55 16:54 20:28 22:19 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:10 12:55 16:55 20:29 22:20 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:10 12:55 16:55 20:29 22:21 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:08 05:10 12:56 16:55 20:30 22:22 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:08 05:09 12:56 16:56 20:30 22:22 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:07 05:09 12:56 16:56 20:31 22:23 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:07 05:09 12:56 16:56 20:31 22:24 28 12 Haziran 2018 Salı 03:06 05:09 12:56 16:56 20:32 22:25 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:06 05:09 12:57 16:57 20:32 22:26 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:06 05:09 12:57 16:57 20:33 22:26

ANJİYO YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon, teşhis ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadır. Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Damar içine damarların görünür hâle gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek, anjiyogram adı verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde organları besleyen damarlar görüntülenerek damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı koydurucu bilgiler edinilir. Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam tıkalı damarların balon ya da stent denilen özel araçlarla tekrar açılması için yapılır.