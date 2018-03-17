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Bartın İl Milli Eğitim Müdürü: Başı açık kız görünce sinirleniyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 05:19 | Son Güncelleme

CHP, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in bu sözlerini yargıya taşıdı. CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, Demir hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve görevi ihmal” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü: Başı açık kız görünce sinirleniyorum

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, 12 Şubat'ta Ulus İlçesi'nde yapılan müftüler toplantısında, “120 bin cami bizim elimizde. Eğer Atatürkçüler'in elinde olsaydı, terörist yetiştirirlerdi” dedi. Demir okullarda başı açık kız öğrenci gördüğünde sinirlendiğini de söyledi.

"TERÖRİST YETİŞTİRİRLER"

CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, Demir hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve görevi ihmal” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

İDDİALARI YALANLADI

Sözcü'nün haberine göre MEB İl Müdürü Yaşar Demir, "Öyle sözler söylemedim. Eğer kayıt bulurlarsa, sonucuna razıyım" dedi. Suç duyurusuna göre Demir, şunları söyledi: “Beni ziyarete gelen bir arkadaşım, ‘Bizler Köy Enstitüsü Mezunları öğretmenler olarak köylerde dinimize hakaret ettik, eğer 120 bin cami kadrosu bizim elimizde olsaydı, kendi iktidarımızı kurardık' dedi. Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var. Bu imkânlar Atatürkçüler'in elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi.”

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