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Bartın Irmağına giren yunus denizle buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

BARTIN Irmağı'na giren yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar denizle buluşturuldu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Irmağı'na giren yunus, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar denizle buluşturuldu.

Sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak mevkiinde yürüyüş yolu çalışması yapan belediye ekipleri, balık sürüsünün peşine düşerken Bartın Irmağı'na giren yunusu gördü. İşçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk olarak AFAD ekipleri botları ırmağa indirerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusu kovalama çalışması yaptı. Bunda başarılı olunmayınca Sahil Güvenlik dalgıç timi bota binerek, küreklerle ses yaptı. Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kürek sesleriyle kovalanan yunus denize ulaştırıldı.

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