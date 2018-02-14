Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK/ Bartın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karakol komutanının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 muvazzaf subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş E.E'nin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve bazı dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.