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Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 22:24 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilen 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi

Bartın merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden adliyeye sevk edilen 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 14 Şubat'ta gözaltına alınan 14 muvazzaf subay ve astsubaydan 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
bartın FETÖ Muvazzaf

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