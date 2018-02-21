Bartın TSO kadın girişimciler icra kurulu Ankara’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş Forumuna Bartın TSO Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Gülsüm Karakaş, Başkan Yardımcısı Süheyla Balık ve İcra Komitesi Üyesi Ümran Bayraktar katılım sağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan’dan gelen kadın girişimciler arasında ortak projeler geliştirmeyi amaçlayan Forumun açılış konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna İlter ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Lazzat Ramazanova yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası/Kadın Girişimciler Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.