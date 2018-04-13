Bartın TSO’da Halil Balık yeniden başkan

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delege Seçimleri gerçekleştirildi.

Bartın TSO Yönetin Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı için tek liste ile seçime gidildi. 25 işadamının oy kullandığı seçimlerde oyların tamamını alarak Meclis Başkanlığına Adem Akpürçek seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Halil Balık seçildi. TSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seçimler 25 işadamının Meclis Başkanlığı için oy kullanmasıyla başladı. Yaklaşım yarım saat süren oy kullanma işleminin ardından Adem Akpürçek Meclis Başkanı, Hüseyin Çalıkoğlu, Meclis 1. Başkan Yardımcısı, Özcan Yaz Meclis 2.Başkan Yardımcısı ve Alperen Yazıcı Katip Üye seçildi.

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından da Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye ile Genel Kurul Delege seçimine geçildi. Dün 14.30’da başlayan ayrı ayrı sandıklarda oy kullanma işlemi, saat 17.00’da sona erdi. Sandıkların açılmasıyla birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil Balık seçildi. 25 işadamının oy kullandığı seçimlerde oyların tamamını alarak yeniden görevi devralan Halil Balık’ın Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu; “Fatih Mehmet Kanbur, Halil Sami Karakaş, Güzay Gülin Aldatmaz, Keramettin Şenkal, Mehmet İlker Yıldırım, Salim Cem Yıldız.” Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise şu isimlerden oluştu; “Hasan Ufuk, Özcan Yaz, Çağrı Pekdiker, Faruk Arabacıoğlu, Sertaç Şimşek ve Lütfi Bayrak.”

Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri

Yoğun ilginin olduğu seçimlerde Disiplin Kurulu Asil Üyeleri arasında; “Mustafa Genç, Ömer Ağartan, Okay Güldal, Hüseyin Erdem, Fikret Usta ve Mücahit Abdullah Mekeç” yer aldı. Disiplin Kurulu Yedek Üyeler arasında ise şu isimler yer aldı; “Ahmet Metin Kaleli, Ahmet Kalaycı, Arif Demirci, Özgen Artan, Murat Arifoğlu ve Yadigar Keleş.” Genel Kurul Delegesi Asil Üyeleri Özcan Yaz ve Sertaç Şimşek olurken, Genel Kurul Delegesi Yedek Üyeleri ise Serkan Aldatmaz ve Faruk Arabacıoğlu seçildi.

18 yıldır ilk kez böyle bir seçimin yaşandığını belirten Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık; “Bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası tarihi günlerinden birini yaşıyor. 2000 yılından beri ilk defa böyle bir seçime sahne oluyor. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası. Bundan önceki dönemlerde sıkıntılı seçimlerin yaşandığı dönemler oldu. İlk defa 18 yıldan beri böyle huzurlu bir ortamda seçim yapılıyor. Bundan dolayı mutluyuz. Bu birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Temennimiz Meclisimizin birlik, beraberlik ve huzur içinde dört buçuk yıl sürecek görev süresince başarılı işlere Bartın için, üyelerimiz için imza atmasıdır. Tüm Meclis üyelerimizi tebrik ederek kutluyorum. Özveri ile çalıştılar. Buradaki seçimde de şunu gösterdiler ki karşı rakibin çıkmaması içimizden birinin aday olmaması da birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi. Bu gelecek için önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımız için güzel bir gösterge. Bundan sonra hiçbir zaman için siz biz tartışmaları, siz biz kelimesi hiçbir zaman kullanılmayacak. Sadece biz kelimesi kullanılacak. Bizim için bir şeyler yapacağız. Yaptığımızı biz olarak telaffuz edeceğiz. Onun için çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Herkese hayırlı olsun diyorum” dedi.