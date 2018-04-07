Bartın TSO’da Meslek Komiteleri belirlendi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda 25 kişilik yeni meclis üyeleri için seçimler yapıldı. Seçimlerde, 8 komitede 2 liste, 3 komitede ise 3 liste olmak üzere toplamda 25 liste yarıştı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda meslek komitesi seçimleri gerçekleştirildi. 11 meslek komitesi için yapılan seçimlerde, 8 komitede 2 liste, 3 komitede ise 3 liste olmak üzere toplamda 25 liste seçimleri kazanmak için mücadele etti. Seçimleri Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve ekibi tarafından hazırlanan listeler kazandı. Yoğun katılımın olduğu seçimlerde üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için odaya akın etti. Akşam 17.00’de belli olan seçimlerin sonucunda odada adeta değişim yaşandı. Çok sayıda meslek komitesinde favori durumda bulunan Bartın’ın tanınmış simaları seçimleri kaybederek yeni meclise seçilemedi.

“Yeni bir döneme giriliyor”

Seçimlerin sona ermesinin ardından TSO Eski Başkanı Mehmet Kemik ve Cihat Çakır, Başkanı Halil Balık’ı kutlayarak başarıların devamını diledi. Balık’ın görevini artık tecrübeleri ile daha da verimli yapacağına inandığını kaydeden Kemik, “Bu görevde Bartın’ı daha iyi ve yüksek yerlere getirmek için yeni bir döneme girilecek. Ben tecrübelerimle genç arkadaşlara her türlü desteğimi vereceğim. Bundan sonraki hayatınızda başarıla diliyorum. Artık entrikalara son. Daha şeffaf daha yapıcı bir işlevsellikle hayata devam edilecek. Bu oda Türkiye’nin en eski odalarından bir tanesi. 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Dolayısıyla bu hizmeti yapacak olan sanayiciler ve tüccarlar ve yatırımcıların önünü açmak için sizler varsınız. Bu göreve layığı ile seçildiniz ve layık da olacaksınız” dedi.