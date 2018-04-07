Bartın TSO’da Meslek Komiteleri belirlendi

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda 25 kişilik yeni meclis üyeleri için seçimler yapıldı. Seçimlerde, 8 komitede 2 liste, 3 komitede ise 3 liste olmak üzere toplamda 25 liste yarıştı.
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda meslek komitesi seçimleri gerçekleştirildi. 11 meslek komitesi için yapılan seçimlerde, 8 komitede 2 liste, 3 komitede ise 3 liste olmak üzere toplamda 25 liste seçimleri kazanmak için mücadele etti. Seçimleri Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ve ekibi tarafından hazırlanan listeler kazandı. Yoğun katılımın olduğu seçimlerde üyeler sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için odaya akın etti. Akşam 17.00’de belli olan seçimlerin sonucunda odada adeta değişim yaşandı. Çok sayıda meslek komitesinde favori durumda bulunan Bartın’ın tanınmış simaları seçimleri kaybederek yeni meclise seçilemedi.
“Yeni bir döneme giriliyor”
Seçimlerin sona ermesinin ardından TSO Eski Başkanı Mehmet Kemik ve Cihat Çakır, Başkanı Halil Balık’ı kutlayarak başarıların devamını diledi. Balık’ın görevini artık tecrübeleri ile daha da verimli yapacağına inandığını kaydeden Kemik, “Bu görevde Bartın’ı daha iyi ve yüksek yerlere getirmek için yeni bir döneme girilecek. Ben tecrübelerimle genç arkadaşlara her türlü desteğimi vereceğim. Bundan sonraki hayatınızda başarıla diliyorum. Artık entrikalara son. Daha şeffaf daha yapıcı bir işlevsellikle hayata devam edilecek. Bu oda Türkiye’nin en eski odalarından bir tanesi. 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Dolayısıyla bu hizmeti yapacak olan sanayiciler ve tüccarlar ve yatırımcıların önünü açmak için sizler varsınız. Bu göreve layığı ile seçildiniz ve layık da olacaksınız” dedi.
“Bartın daha ileriye gidecek”
TSO Eski Başkanı Cihat Çakır da yaptığı konuşmada, “Bugün yoğun bir katılım oldu. Burada yarışan tüm arkadaşlara bundan sonraki çalışmalarında başarıla diliyorum. Tabi ki seçim zamanı her zaman için bir mücadele olacaktır. Bu mücadele de bugün en güzel şekilde sergilendi. Herkes yapacaklarını anlattı, mücadelesini yaptı. Seçilen arkadaşlarımıza bundan sonra ciddi işler ve görevler düşüyor. Bartın’ın çok önemli sorunları var ve bunları takip etmek gerekiyor. Kaldığımız yerden aynı şekilde arkadaşlarımızın devam edeceğine inanıyorum. Onun için yeni seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Bartın’ın önü açık, geleceği açık. Bartın her geçen gün daha da büyüyor. Bunun hepimiz farkındayız. Üniversitesiyle, sanayisiyle yatırımıyla, inşaatıyla büyümeye devam ediyor. Küçülen değil, büyüyen bir şehiriz. Bunun hepimiz fakındayız. Bunun için yükümüz çok fazla. Bizler sanayici olaraki, sizlerde tüccar ve esnaf olarak seçilen arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Bu desteği esirgemeyelim. Bununla Bartın daha ileriye gidecektir. Önümüz açık, yolumuz açık. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
“Sorumluluğumuzun farkındayız”
Oda olarak aldıkları sorumluluğun fakında olduklarını kaydeden Başkan Halil Balık da, “Bu seçimde beni destekleyen eski başkanlarımıza, özellikle bize güvenen seçmelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada bana inanarak, benimle beraber olan ve 10 grubun 10’undan birden çıkan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir grupta da bir arkadaşımız var. O’da bizim arkadaşımız. Üyelerimiz teveccüh ettiler ve bizi böyle yönetime layık gördüler. Bu meclisi biz seçtik sayılırız. Çünkü bizler bu arkadaşlarımızı tespit ettik, üyelerimizde teveccüh gösterdiler. İşimiz zor, kolay değil. Çünkü bir görev verildi. Alın bu görevi yapın dendi. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 9yıldan bu yana yönetimdeyiz. Tecrübelerimi var. Bilgilerimiz ve donanımlarımız var. Görev süremizde Bartın’a en layık olanı yapmaya çalışacağız. Toplantılarımız sadece meclisimizdeki arkadaşlarımız gelmeyecek. Gelen tüm arkadaşlarımızla yapacağız. En ücra köşedeki üyemizin derdini, sıkıntısını dinleyeceğiz. Bambaşka bir ticaret odası olacağız. Bunu da üyelerimizin sayesinde başaracağımıza inanıyorum. Destek veren tüm dostlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
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