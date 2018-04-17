Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı başvuru süresi uzatıldı

Bartın Üniversitesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek “Ar-Ge Proje Pazarı” için başvuru süresi gelen yoğun talep ve istek üzerine 20 Nisan 2018 tarihine uzatıldı.

Bartın Üniversitesinin TÜBİTAK destekli "II. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği için son başvuru tarihi 20 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Şuna ana kadar Türkiye’nin farklı illerinden 133 başvurunun gerçekleştirildiği etkinliğin başvurusu süresi gelen yoğun talep ve istek üzerine değiştirildi. Bartın Valiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin Bartın ve Zonguldak Şubeleri, Bartın Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş destek veriyor.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamında desteklen etkinlikte katılımcılarının yol ve konaklama masrafları belirli limitler dâhilinde karşılanacak.

18 ana temada projeler yarışacak

“Bartın Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı”na belirlenen 18 ana temada akademisyenler, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler, girişimciler ve öğrenciler katılabilecek. Ana temalar şu şekilde: ’Endüstriyel Malzeme Üretimi ve Uygulamaları, İleri Malzeme Üretimi ve Uygulamaları, Biyomedikal / Biyoteknoloji, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Enerji ve Alternatif Enerji, Makine Teknolojileri, Kimya / İlaç Teknolojileri, Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları, Çevre Teknolojileri, Gıda Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Orman Endüstrisi, Odun Dışı Orman Ürünleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yeşil Kimya ve Mühendisliği, Gemi İnşaat Teknolojileri, Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler.’