Bartın Üniversitesi Nevruz’u kutladı

Bartın Üniversitesinde düzenlenen ‘Nevruz Şöleni’nde Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler sergiledikleri gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. Bartın Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Kulübü tarafından “Nevruz Şöleni” gerçekleştirildi. Nevruz Şölenine, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğretim üyeleri, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Araştırmalar Kulübü Başkanı Gözde Güney Aktaş, Nevruzun Türklerin en büyük kültürel mirası olduğunu kaydederek “Nevruzun ortak bir kültürel değer olarak korunması, Türk dünyası kardeşliği için çok önemlidir.” dedi. Nevruz Bayramının Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyanın kültürü olduğunu da vurgulayan Aktaş, “Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirilip sembolleştiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gündür. Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azerbaycan Türkleri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri bu geleneği canlı olarak günümüze kadar yaşatmıştır.” diye konuştu.

‘Türk Dünyasında Nevruz’ filmi gösterildi Açılış konuşmalarının ardından etkinlik ‘Türk Dünyasında Nevruz’ adlı filmin gösterimiyle devam etti. Azerbaycan Türkleri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türklerindeki Nevruz kutlamalarının gösterildiği filmde, farklı kültürlerden Nevruz kutlamalarının nasıl gerçekleştirildiği aktarıldı. Etkinlik kapsamında Bartın Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler kendi kültürlerini yansıtan gösteriler gerçekleştirdi. Şölen kapsamında yöresel kıyafetlerle sahnelenen gösterilerin yanı sıra şiir ve şarkılar da söylendi. Bartın Üniversitesinin Kırgızistan uyruklu öğrencisi Kanatbeg Orozobekov, Kırgız Türlerinin tarihine ışık tutan Manas Destanı’ndan Manas’ın çocukluğunun anlatıldığı bölümü okudu. Ardından, Türkmenistan uyruklu öğrenciler Aynur Meredova, Maksuda Ahmedova ve Aynur Bazarkulova Anadolu ve Balkanlarda martıfal, Azerbaycan’da vasf-ı hal ve Türkmenler arasında da moncuk adı verilen manileri okudular. Şenlik kapsamında Bartın Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ise Ege yöresinden oyunlar sahneledi.

Âşık Veysel unutulmadı

Etkinlikte, Bahrem Asedi tarafından yazılan ‘Türk Dünyası’ adlı şiiri Pınar Çoban, Necmettin Kılıçer tarafından yazılan ‘Nevruz Bayramı Bugün’ adlı şiiri Büşra Özkaya okurken, Türkmenistan uyruklu öğrenci Aynur Meredova ise kendi dilinden şarkılar söyledi.

Öğrenciler Serhat Koca ve Ali Ateş tarafından ise ‘Drama Köprüsü’, ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Güle Yar Değdi’ parçaları seslendirildi.

Âşık geleneğinin ülkemizdeki son temsilcilerinden birisi olan Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu da vefatının 45’inci yıl dönümünde anıldı. Âşık Veysel’in ‘Güzelliğin On Para Etmez’ parçasının seslendirilmesi büyük alkış aldı.

Nevruz etkinliği 21 bayrağın yer aldığı ‘Türk Dünyası Bayrak Geçidi’ ile son buldu.

Özbek Pilavı dağıtıldı

Nevruz Şölenin ardından Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantlarda katılımcılara Özbek pilavı ikram edildi. Yaklaşık 500 kişiye dağıtılan Özbek Pilavının, Orta Asya’da misafirperverliğe ve insanlar arasındaki kaynaşmaya vesile olduğu inanılıyor.

Bartın Üniversitesinde 19 farklı ülkeden 248 öğrenci öğrenim görüyor.