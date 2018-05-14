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Bartın Üniversitesi'nde hüzünlü mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Bartın Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi - Önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden üniversitenin öğrencisi Tolga Öztürk'ün nişanlısı Büşra Bekar, kortej boyunca elinde Öztürk'ün fotoğrafını tutarak gözyaşı döktü - Kürsüye çağrılan Öztürk'ün ailesine, genç öğrencinin kepli fotoğrafı takdim edildi

Bartın Üniversitesi'nin 2017-2018 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Bartın Atatürk Şehir Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ve öğretim üyeleri eşliğinde protokolü selamladı.

Kortej yürüyüşünde önceki gün trafik kazasında ölen ve törende kep giyecek Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi Tolga Öztürk'ün nişanlısı Büşra Bekar ve arkadaşları, ölen gencin fotoğrafını taşıdı.

Bekar'ın, tören boyunca elinde Öztürk'ün fotoğrafını tutarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Bartın Valisi Nusret Dirim, yaptığı konuşmada, törende kep giyemeyen Öztürk'ün hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bartın'ın heyecanlı bir günü yaşadığını ve öğrencileri başka bir hayata uğurladıklarını ifade eden Dirim, "Tabii ki iş hayatı, öğrencilik hayatının da ötesinde tempolu bir çalışmayı gerektiriyor. Ancak sevgili öğrenciler, hayatınızın hiçbir döneminde iyi insan olma idealinden ayrılmayın. Ayrıca hayat telaşı içinde sanattan, kültürden, spordan asla kopmayın. Ben tüm öğrencilerimizin mezuniyetlerini tebrik ediyor, yeni hayat yolculuğunuzda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Uzun da Bartın'da gelecek adına gurur verici günlerden birini daha yaşadıklarını ve üniversitenin kuruluşunun 10'uncu yılı olan 2017-2018 akademik yılında 4 bin 307 öğrenciyi mezun ettiklerini ifade etti.

Üniversitede öğrenci sayısının 15 bini aştığını, öğretim elemanının da 562'ye yükseldiğini anlatan Uzun, "Bilimsel çalışmalarla başarılara doymayan Bartın Üniversitesi, akademik performansıyla 108 üniversite arasında 18'inci sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz kendi yaşıtı üniversiteler arasında ise ilk beştedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz ise akademik performans sıralamasında kendi alanında birinci sırada yer almaktadır." diye konuştu.

Uzun, törende kep giyecek olan ancak geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğrencileri Tolga Öztürk'ün ailesini kürsüye davet etti.

Burada Vali Dirim ile aileye başsağlığı dileyen Uzun, Öztürk'ün kepli fotoğrafını takdim ederek, sabır diledi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da mezun olan öğrencilerinin en güzel gençlik çağlarını Bartın'da geçirdiklerini ve kendilerini güzel hatıralarla uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Törende, dereceye giren öğrencilere protokol tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi, ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Törene, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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Bartın Üniversitesi mezuniyet Tolga Öztürk tören trafik kazası

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