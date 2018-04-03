Bartın Üniversitesine Ar-Ge ödülü

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından düzenlenen "Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi"nde Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Arş. Gör. Müslüm Kaplan, Akıllı Tekstiller kategorisinde birinci oldu.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Müslüm Kaplan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’nde sunduğu "Akıllı tekstil uygulamaları için SWCNT takviyeli iletken termoplastik iplik geliştirilmesi" fikri ile ’Akıllı Tekstiller’ kategorisinde birinci oldu. Kaplan, projeyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli tekstil ürünlerinin üretimine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydederek, "Karbon nanotüp ve termoplastik malzemelerin birleştirilmesi ile üretilecek iletken, esnek ve mukavemetli filament iplikler birçok akıllı tekstil uygulamasında kullanılabilecektir. Proje sonucunda kurulacak prototipte, CNT özellikleri ve oranı, polimer türü ve üretim parametreleri değiştirilerek sınırsız farklı ürün üretimi söz konusu olabilecektir" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da yaptığı çalışmadan dolayı Arş. Gör. Kaplan’ı tebrik ederek, "Üniversite olarak bilimsel üretkenliğimi her geçen gün artırmak için gayret gösteriyoruz. Öğretim elemanlarımız çalışmalarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler üretiyor, Türkiye’nin kalkınma hamlesine katkı sağlıyor. Bu doğrultuda aldığı birincilik ödülüyle bizleri gururlandıran değerli hocamızı tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim” diye konuştu.

UTİB öncülüğünde düzenlenen 10. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi başta olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda üniversitenin ve araştırma merkezlerinin de iş birliğiyle gerçekleştirildi.