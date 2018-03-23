Bartın’a çamur yağdı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Bartın’a adeta çamur yağdı.

Bartın’da yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü. Evden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki çamuru gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. Belirli aralıklarla süren toz yağışı nedeniyle cadde ve kaldırımlar ile araçlar çamurla kaplandı. Bartın’daki iş yerlerinin sahipleri önündeki kaldırımları, araç sahipleri ise otomobillerini yıkadılar.