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Bartın'da 1 Mayıs kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

BARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı.

Bartın'da 1 Mayıs kutlandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşle kutlandı.
Kemerköprü Meydanı'nda toplananlar, ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüdü. Maden işçileri kortejin önünde yer aldı. Davul-zurna eşliğinde sloganlar atan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşe katılanlar polisin yaptığı üst aramasının ardından alana alındı. Sendika temsilcilerinin konuşmalarından sonra kalabalık halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

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Bartın'da 1 Mayıs kutlandıBartın'da 1 Mayıs kutlandıBartın'da 1 Mayıs kutlandıBartın'da 1 Mayıs kutlandı

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