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Bartın'da 11 aracın karıştığı trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

Geçen hafta meydana gelen kazada yaralananlardan 1 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da geçen hafta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 saat içinde 11 aracın kaza yapması sonucu yaralan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta Bartın-Karabük karayolunun Gökçekıran köyü mevkisinde etkili olan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazalarında yaralanan Ferdi Uğur (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen hafta yaklaşık 2 saat içinde aynı mevkide 11 otomobil trafik kazasına karışmış, kazalarda 3 kişi yaralanmıştı.

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