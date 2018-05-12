Bartın'da 11 aracın karıştığı trafik kazası

Bartın'da geçen hafta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 saat içinde 11 aracın kaza yapması sonucu yaralan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta Bartın-Karabük karayolunun Gökçekıran köyü mevkisinde etkili olan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazalarında yaralanan Ferdi Uğur (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen hafta yaklaşık 2 saat içinde aynı mevkide 11 otomobil trafik kazasına karışmış, kazalarda 3 kişi yaralanmıştı.
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