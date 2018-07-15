Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi'nce "15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi" konulu konferans düzenledi.

15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz, Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, dini, ırkı, milleti ne olursa olsun her vatandaşın bu vatanda yaşama özgürlüğü olduğunu söyledi.

Gündüz, o gece bir hain tarafından bacağından vurulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"O gece, eşimle vedalaştım. O zaman kızım daha 15 aylıktı. Ben Cumhurbaşkanımızın talimatını köprüye giderken takside duydum. Askerlerin köprüde kapattığı alana giderken sela okundu. İlk selayı orada duydum. O hainleri gördük ve köprüye girdik ama aramızda bir mesafe bırakmak zorunda kaldık. Çünkü biz köprüye girdiğimiz andan itibaren sürekli bir ateş vardı. Yere bağdaş kurduk oturduk. Ama o mermi yağmuru altında ben vurulursak ayakta vurulalım dedim ve ayağa kalktım. Sonra mermi yağmuru durdu. Biz o mermi yağmuru altında mutlaka bizim vurulmamız gerekiyordu. Ne oldu diye düşünmeye başladık. Derken bir genç çıktı, 'Biz ne yaptık da ateş ediyorsunuz? Yapmayın' dedi. O hain de çekti silahını 'Konuşma' dedi ve o gencecik çocuğu vurdu. Benim hayatta unutmadığım an o andır."