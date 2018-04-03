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Bartın’da 518 kişi okuma -yazma seferberliği eğitiminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile başlatılan okuma-yazma seferberliğinde Bartın’da gerçekleştirilen faaliyetler 518 kursiyerle devam ediyor.Bartın Valisi Nusret Dirim ve eşi Burcu Dirim bu kapsamda merkeze bağlı Çaydüzü İlkokulu ile İnönü İlkokulunda başlayan okuma-yazma kurslarını ziyaret etti.

Bartın’da 518 kişi okuma -yazma seferberliği eğitiminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile başlatılan okuma-yazma seferberliğinde Bartın’da gerçekleştirilen faaliyetler 518 kursiyerle devam ediyor.
Bartın Valisi Nusret Dirim ve eşi Burcu Dirim bu kapsamda merkeze bağlı Çaydüzü İlkokulu ile İnönü İlkokulunda başlayan okuma-yazma kurslarını ziyaret etti. Ziyarette Vali Dirim’e İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ile Okul Müdürü eşlik etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Vali Dirim, okul müdüründen verilen eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
Faaliyetlerle ilgili bilgi veren Vali Dirim, “İlimizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Merkez ilçemizde; 52 kurs, 337 kursiyer, Amasra ilçemizde; 5 kurs, 14 kursiyer, Ulus ilçemizde; 19 kurs, 141 kursiyer, Kurucaşile ilçemizde; 6 kurs, 26 kursiyer olmak üzere toplam 82 kursumuzda 518 kursiyer okuma-yazma kurslarına devam etmektedir” dedi.

Bartın’da 518 kişi okuma -yazma seferberliği eğitiminde

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