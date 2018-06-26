HABER

Bartın'da AK Parti'den geçersiz oylara itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti tarafından geçersiz olarak kayıtlara geçen oyların yeniden gözden geçirilmesi itirazı üzerine sayım yapılacak

Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine, geçersiz olarak kayıtlara geçen oylar yeniden sayılacak.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile AK Parti İlçe Başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 5 bin 700 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Ulus İlçe Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırırken, Amasra ve Kurucaşile ilçe seçim kurulları talebi değerlendiriyor.

Talebin ardından merkez ilçe ve Ulus'ta yeniden sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi.

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyorSelden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor
Villanın havuzunda korkunç ölümVillanın havuzunda korkunç ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti bartın geçersiz oy itiraz Oy sayım seçim

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Villanın havuzunda korkunç ölüm

Villanın havuzunda korkunç ölüm

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.