Bartın'da AK Parti'den geçersiz oylara itiraz

Bartın'da AK Parti'nin itirazı üzerine, geçersiz olarak kayıtlara geçen oylar yeniden sayılacak.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile AK Parti İlçe Başkanlıkları, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 5 bin 700 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5'inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Ulus İlçe Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırırken, Amasra ve Kurucaşile ilçe seçim kurulları talebi değerlendiriyor.

Talebin ardından merkez ilçe ve Ulus'ta yeniden sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi.

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

