HABER

Bartın'da cezaevinden firar eden mahkum yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 23:29 | Son Güncelleme

Bartın'da cezaevinden firar eden mahkum yakalandı

Bartın'da "kamu malına zarar vermek" suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden kaçan mahkum yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "kamu malına zarar vermek" suçundan hükümlü olan Fırat Vurgun, açık cezaevinden firar etti.

Cezaevi yetkilileri Vurgun'un firar ettiğinin anlaşılması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Vurgun'u Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'ndeki bir marketin önünde yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Vurgun, emniyete götürüldü.

Bu arada Vurgun'un, daha önce 3 kez, bulunduğu açık cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın cezaevi firar mahkum

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Ele geçirildi

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Canan Karatay yine ezber bozdu

Canan Karatay yine ezber bozdu

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.