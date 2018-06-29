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Bartın’da cinayet: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 01:02 | Son Güncelleme

Kozcağız beldesinde bir kişinin dayısını, av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edildi

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir kişinin, dayısını tabancayla öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Muhammet K. (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle Kozcağız beldesinde sahibi olduğu lokantada çalışan dayısı Zekeriya Özsoy'u (45), av tüfeğiyle vurdu.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özsoy’un cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dayısını vurduğu öne sürülen ve olayın ardından kaçan Muhammet K, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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