Bartın'da denizde çıkan hortum korkuttu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denizde oluşan hortum, tatilcileri korkuttu. Vatandaşlar kumsalda şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
İnkum tatil beldesinde denizin yaklaşık 900 metre açığında hortum oluştu. Havanın bir anda kararması ve hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Günübirlik tatil için İnkum'a gelenler denizden çıkarken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, kumsaldaki eşyalarını topladı. Açıkta oluşan hortum yaklaşık 30 dakika sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Sonrasında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Bartın Belediyesi anons yaparak, vatandaşların dalgalı denize girmemesi uyarısında bulundu. Ani başlayan yağmur nedeniyle İnkum'da bulunan tatilciler geri dönüş için otomobilleriyle uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de trafiği yağmur altında ıslanarak, koordine etmeye çalıştı.
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