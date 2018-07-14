HABER

Bartın'da denizde çıkan hortum korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denizde oluşan hortum, tatilcileri korkuttu.

Bartın'da denizde çıkan hortum korkuttu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde denizde oluşan hortum, tatilcileri korkuttu. Vatandaşlar kumsalda şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
İnkum tatil beldesinde denizin yaklaşık 900 metre açığında hortum oluştu. Havanın bir anda kararması ve hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Günübirlik tatil için İnkum'a gelenler denizden çıkarken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, kumsaldaki eşyalarını topladı. Açıkta oluşan hortum yaklaşık 30 dakika sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Sonrasında başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle Bartın Belediyesi anons yaparak, vatandaşların dalgalı denize girmemesi uyarısında bulundu. Ani başlayan yağmur nedeniyle İnkum'da bulunan tatilciler geri dönüş için otomobilleriyle uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de trafiği yağmur altında ıslanarak, koordine etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Bartın'da denizde çıkan hortum korkuttuBartın'da denizde çıkan hortum korkuttuBartın'da denizde çıkan hortum korkuttuBartın'da denizde çıkan hortum korkuttu

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Darbelerin panzehiri demokrasidirCHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Darbelerin panzehiri demokrasidir
Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildiKazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.