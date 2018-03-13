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Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski öğretmen A.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"Askerlerden sorumlu mahrem imam" olduğu ileri sürülen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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