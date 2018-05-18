Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün kapatılan dershane çalışanları, meslekten ihraç edilen öğretmen ve esnaflara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski öğretmen A.B, dershane çalışanı C.A. ile esnaf A.T, R.A. ve Ö.F.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öğrenildi.
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