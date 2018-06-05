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Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Aralarında eski Bartın Devlet Hastanesi başhekimlerinden S.K.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın, Aydın, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla aralarında eski Bartın Devlet Hastanesi başhekimlerinden S.K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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