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Bartın'da genç çiftçilere büyükbaş hayvan hibesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

"Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 94 çiftçiye 564 damızlık hayvan dağıtımına başlandı - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram: - "İlimizde, proje kapsamında 3 yılda 14 milyon 160 bin lira ödenek harcanmış olacak"

Bartın'da, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 94 çiftçiye 564 damızlık hayvan dağıtımına başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında, Ulus İlçesi Abdipaşa beldesinde hayvan dağıtım programı düzenlendi.

Gençleri, hayvancılığa yönlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, yüzde yüz hibe olan montofon ve simental cinsi büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da yürürlüğe giren "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında çiftçileri desteklemeye başladıklarını söyledi.

İl genelinde 94 genç çiftçiye 564 hayvan dağıtacaklarını belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Bugün Amasra, Kurucaşile ve Ulus olmak üzere üç ilçede dağıtım yağılacak. Yarın da inşallah merkez ilçede hayvanlar genç çiftçilerimize dağıtılacak. Bu hayvanlar 8 ila 13 aylık arasında ve en az 180 kilogram ağırlığındadır. Bu yıl 163 çiftçimizin projeleri desteklenecek. İlimizde, proje kapsamında 3 yılda 14 milyon 160 bin lira ödenek harcanmış olacak. Hayvanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli ürünler diliyoruz."

Projeden yararlanan çiftçi Meryem Sarıman, "6 hayvan aldık, geçim kaynağımız olacak devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Programda, 30 kişiye 180 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

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bartın "Genç Çiftçi Projesi" hayvan dağıtımı

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