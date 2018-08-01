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Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

İnkumu beldesinde 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bartın'da 9 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece merkeze bağlı İnkumu beldesine tatil için gelen aile, bir restoranda pide yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ş. (65), Fatma Y. (19), Tuana Ş. (17), Enes Ş. (12), Betül Ş. (40), Buse N. (15), Eylül N. (7), Kübra N. (24) ve Zehra Y. (18) ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi tanısı konulan ve burada tedavi altına alınan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu restorandan numuneler aldığı ve çalışma başlattığı belirtildi.

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bartın gıda zehirlenmesi inkumu

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