Bartın'da inek kurtarma operasyonu

Bartın’da uçurumdan düşerek çamura saplanan inek, vinç yardımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kızılelma Köyünde Sevcan Karamazak'a ait inek uçurumdan yuvarlanarak çamura saplandı.
İneğini çamura saplı hareketsiz halde gören Karamazak, durumu AFAD İl Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, ineği halata bağlayıp vinç yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı.
Mahsur kaldığı yerden çıkarılan çıkarılan inek, sahibi Karamazak'a teslim edildi.
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