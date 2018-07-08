Bartın'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması

AFAD, itfaiye ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında 2 botla yunusa yön vermeye çalışıldı.

Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaklaşık 3 metre boyundaki yunusu denize ulaştırmak için çalışma başlattı.

Üç gün önce Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda telef olma riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için ırmak üzerindeki köprü trafiği durdurularak çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin, ırmak üzerinde botlarla suya soktukları demirlere vurarak balığa yön vermeye çalıştıklarını anlatan Doğruöz, "Gündüz sessizliği sağlamak zor oluyor. Gecenin sessizliğinde balığı denizle buluşturmaya çalışacağız ama ne derece başarılı olacağız bilemiyorum. Ayrıca ilimize yarın konuyla ilgili bir bilim adamının gelmesini bekliyoruz." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya, yunusun yaklaşık 50 metrelik bir mesafe içerisinde gezmesi ve ilerlememesi üzerine ara verildi.

AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 Temmuz'da ırmağa giren yunusu küreklerle ses çıkararak ve ırmak üzerinde bot yardımıyla dalga oluşturarak yönlendirmeye çalışmış ancak başarılı olunamamıştı.

