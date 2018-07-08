HABER

Bartın'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Bartın'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması

Dört gün önce Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda telef olma riski bulunan yunusun denize ulaştırılması için uzman veteriner kontrolünde çalışma gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen ve Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinden ayrılmayan yunusun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin, yaklaşık 3 metre boyundaki yunusu denize ulaştırmak için, ırmak üzerinde ses çıkartarak yunusu denize ulaştırma çalışması yaptı.

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden görevlendirilen uzman veteriner hekim Erdem Danyer nezaretinde 2 botla yunusa yön vermeye çalışıldı.

İl AFAD Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin, ırmak üzerinde botlarla suya soktukları demirlere vurarak balığa yön vermeye çalıştıklarını söyledi.

Yunusun kurtarılması için 4 gündür çalışma yürüttüklerini anlatan Doğruöz, "Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir uzman talep ettik. Bu akşam da uzman veteriner hekimin kontrolünde çalışma yürütüyoruz." dedi.

Veteriner hekim Erdem Danyer de alternatif kurtarma yöntemlerine ilişkin durum değerlendirmesi yaparak, çalışmaya yarın da devam edeceklerini aktardı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya, yunusun yaklaşık 50 metrelik bir mesafe içerisinde gezmesi ve ilerlememesi üzerine ara verildi.

AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Temmuz'da ırmağa giren yunusu küreklerle ses çıkararak ve ırmak üzerinde bot yardımıyla dalga oluşturarak yönlendirmeye çalışmış ancak başarılı olunamamıştı.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldüYeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü
'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD ırmak kurtarma çalışması Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yunus

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.