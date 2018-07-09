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Bartın'da ırmağa giren yunus için kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Beş gün önce Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski nedeniyle denize ulaştırılması için çalışma yürütülen yunus, gözden kayboldu - AFAD Müdürü Nurhan Doğruöz: - "Veteriner hekim, ırmaktaki su sıcaklığının yüksek olduğunu ve şayet öldüyse 3-5 güne kadar su yüzeyine çıkacağını ifade ediyor. Belki de sağdır, onun için yüzey tarama çalışmalarımız devam edecek"

Beş gün önce Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski nedeniyle denize ulaştırılması için çalışma yürütülen yunus, gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen ve Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesinden ayrılmayan yunusun kurtarılması için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmada, son olarak dün gece görülen yaklaşık 3 metre boyundaki yunusa bugün rastlanmadı.

İl AFAD Müdürü Nurhan Doğruöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin, yunusun kurtarılması için beş gündür çalışma yürüttüklerini ancak bir sonuç alınamadığını söyledi.

Doğruöz, şunları kaydetti:

"Son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden bir uzman talep ettik. Dün akşam bir çalışma yaptık ve ırmak üzerinde botlarla balığa yön vermeye çalıştık. Bugün sabah geldiğimizde de yunusu göremedik. Irmak boyunca belediye ve bize ait botla 'yunus bir yerden çıkar mı, görebilir miyiz' diye dalgalandırma ve hareketlendirmeler yapıldı. Ancak herhangi bir emareye rastlamadık, göremedik. Ne olduğu konusunda bizde net bir bilgiye sahip değiliz ama aramalarımız gün boyu ırmak yüzeyinde devam edecek. Ölü veya diri yunustan bir haber alıncaya kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yunusun telef olma ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Doğruöz, "Veteriner hekim, ırmaktaki su sıcaklığının yüksek olduğunu ve şayet öldüyse 3-5 güne kadar su yüzeyine çıkacağını ifade ediyor. Belki de sağdır, onun için yüzey tarama çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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AFAD bartın ırmak kurtarma yunus

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