Bartın'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

Bartın'da bir kişi, kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi Çatmaca mevkisinde inşası yeni tamamlanan bir okula taşınma esnasında laboratuvar deney malzemeleri kırıldı.

Okulda bulunan görevli memur A.B, kimyasal maddelerin karışımı sonrası ortaya çıkan gazdan etkilenmesi nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler ekibiyle polis sevk edildi.

A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

