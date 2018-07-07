HABER

Bartın'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bartın'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

Bartın'da bir kişi, kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi Çatmaca mevkisinde inşası yeni tamamlanan bir okula taşınma esnasında laboratuvar deney malzemeleri kırıldı.

Okulda bulunan görevli memur A.B, kimyasal maddelerin karışımı sonrası ortaya çıkan gazdan etkilenmesi nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler ekibiyle polis sevk edildi.

A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
Abdullah Gül, babasının mezarını ziyaret ettiAbdullah Gül, babasının mezarını ziyaret etti
Yeni ve son KHK ne zaman yayımlandı mı? Başbakan Yıldırım'dan son dakika KHK açıklamasıYeni ve son KHK ne zaman yayımlandı mı? Başbakan Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın kimyasal madde zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Son dakika! TBMM'de yemin töreni başladı

Son dakika! TBMM'de yemin töreni başladı

Yeni ve son KHK ne zaman yayımlandı mı? Başbakan Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması

Yeni ve son KHK ne zaman yayımlandı mı? Başbakan Yıldırım'dan son dakika KHK açıklaması

İnternette cinsel ilişki tuzağı! İlan verdiler

İnternette cinsel ilişki tuzağı! İlan verdiler

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.