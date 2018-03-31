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Bartın'da köpeğe tekme atan kişi özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki servis durağında gezinen köpeğe tekme atan Hüseyin Kapkaç, kamuoyundan özür dileyerek, tekme attığı köpeği besledi

Bartın'da köpeğe tekme atan Hüseyin Kapkaç, kamuoyundan özür diledi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'ndeki servis durağında gezinen köpeğe tekme atan Kapkaç, kamuoyundan özür dileyerek, tekme attığı köpeği eliyle besledi.

Kapkaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumdan pişman olduğunu söyledi.

Böyle bir durumun bir daha asla yaşanmayacağını belirten Kapkaç, şunları kaydetti:

"Zaten o köpeği ben büyüttüm, hanım bana eve 'civciv alalım' dedi. O köpek de civcivlerin hepsini yedi. Zaten bin 200 lira maaşla çalışıyorum. Köpek beni görünce yanıma yaklaştı. Ben birkaç sefer onu yanımdan uzaklaştırdım. O esnada belediye otobüs şoförleriyle de tartışmıştık. Sinirli halimle düşünemedim. O yüzden böyle oldu. Kötülük yapmak istemedim. Bu nedenle ben herkesten özür diliyorum."

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşın tekme attığı köpeğin yere yıkılması ve ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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bartın Hüseyin Kapkaç köpek tekme

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